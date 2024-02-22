Автогол Бензема не помешал его клубу пройти в следующую стадию азиатской ЛЧ

Помимо гола в свои ворота француз сделал и ассист.

В Азии проходят матчи 1/8 местной Лиги чемпионов, в которой саудовский Аль-Иттихад сыграл с узбекским Навбахором.

В первом матче противостояния на поле команды из Узбекистана команды разошлись нулевой ничьей, а во втором гости вышли вперед на 25-й минуте первого тайма.

Произошло это после того, как Карим Бензема после подачи со стандарта срезал мяч в собственные ворота. Однако, еще до перерыва француз сумел исправиться после того, как уже после углового своей команды сделал передачу на Абдерразака Хамдала, который сравнял счет.

Паритет на табло держался до последних минут игры пока "тигры" не заработали еще один угловой после которого игрок узбеков повторил за Бензема, тоже забив автогол.

Благодаря этому Аль-Иттихад во главе с Марсело Гальярдо прошел в следующую стадию, где встретится с Аль-Айном Эрнана Креспо.

Аль-Иттихад - Навбахор 2:1

Голы: Хамдалла, 45+6, Табатадзе (автогол), 87 - Бензема (автогол), 25

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