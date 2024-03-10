Известный голливудский актер заявил, что является фанатом легенды МЮ
Мерфи в восторге от Роя Кина.
Известный актер Киллиан Мерфи признался, что является фанатом бывшего игрока Манчестер Юнайтед Роя Кина.
"Для меня никто среди выходцев из Корка не будет более знаменит, чем Рой Кин".
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"Я большой фанат Роя Кина, поэтому он всегда номер один для меня", – заявил Мерфи в интервью Morning Ireland.
Напомним, Рой Кин является легендой Манчестер Юнайтед, за который выступал с 1993 по 2005 год. За это время ирландец выиграл с клубом АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов.
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