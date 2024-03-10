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Известный голливудский актер заявил, что является фанатом легенды МЮ

Мерфи в восторге от Роя Кина.
Сегодня, 00:35
Киллиан Мерфи / Getty Images
Киллиан Мерфи / Getty Images

Известный актер Киллиан Мерфи признался, что является фанатом бывшего игрока Манчестер Юнайтед Роя Кина.

"Для меня никто среди выходцев из Корка не будет более знаменит, чем Рой Кин".

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"Я большой фанат Роя Кина, поэтому он всегда номер один для меня", – заявил Мерфи в интервью Morning Ireland.

Напомним, Рой Кин является легендой Манчестер Юнайтед, за который выступал с 1993 по 2005 год. За это время ирландец выиграл с клубом АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов.

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