Ювентус - Аталанта 2:2 обзор матча и результат игры 10.03.2024
Команды разделили между собой очки.
В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура Серии А Ювентус приписал Аталанту. Матч завершился вничью со счетом 2:2.
Тен Копмайнерс отличился за бергамасков дублем, а туринцы смогли возобновить паритет благодаря голам Андреа Камбьясо и Аркадиуша Милика.
Таким образом, после 28 туров Ювентус занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков.
В свою очередь Аталанта идет на шестой строчек с 47-ю баллами.
Статистика матча Ювентус - Аталанта 28-го тура Серии А
Ювентус - Аталанта 2:2
Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 - Копмайнерс, 35, 75
Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 0.37
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 10
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