Ювентус - Аталанта 2:2 обзор матча и результат игры 10.03.2024

Команды разделили между собой очки.

В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура Серии А Ювентус приписал Аталанту. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Тен Копмайнерс отличился за бергамасков дублем, а туринцы смогли возобновить паритет благодаря голам Андреа Камбьясо и Аркадиуша Милика.

Источник: Getty Images

Таким образом, после 28 туров Ювентус занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков.

В свою очередь Аталанта идет на шестой строчек с 47-ю баллами.

Статистика матча Ювентус - Аталанта 28-го тура Серии А

Ювентус - Аталанта 2:2

Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 - Копмайнерс, 35, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 0.37

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 5 - 3

Фолы: 12 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!