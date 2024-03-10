iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус - Аталанта 2:2 обзор матча и результат игры 10.03.2024

Команды разделили между собой очки.
Сегодня, 20:58
Ювентус - Аталанта / Getty Images
Ювентус - Аталанта / Getty Images

В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура Серии А Ювентус приписал Аталанту. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Тен Копмайнерс отличился за бергамасков дублем, а туринцы смогли возобновить паритет благодаря голам Андреа Камбьясо и Аркадиуша Милика.

Источник: Getty Images

Таким образом, после 28 туров Ювентус занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 58 очков.

В свою очередь Аталанта идет на шестой строчек с 47-ю баллами.

Статистика матча Ювентус - Аталанта 28-го тура Серии А

Ювентус - Аталанта 2:2
Голы: Камбьясо, 66, Милик, 70 - Копмайнерс, 35, 75

Ожидаемые голы (xG): 0.89 - 0.37
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 12 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус аталанта Серия А

Статьи по теме

Милан обыграл на своем поле Эмполи Милан обыграл на своем поле Эмполи
Дженоа с Малиновским в голевой перестрелке уступила Монце Дженоа с Малиновским в голевой перестрелке уступила Монце
Интер обыграл на выезде Болонью Интер обыграл на выезде Болонью
Спортинг и Аталанта не выявили победителя в матче Лиги Европы Спортинг и Аталанта не выявили победителя в матче Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:28
Ливерпуль не отпустил своего лидера в сборную на товарищеский турнир
Европа22:22
Байер в большинстве обыграл Вольфсбург
Европа21:55
Клопп - об ударе Доку: 100-процентный пенальти, 100-процентный фол
Европа21:50
Барселона хочет продлить контракт с перспективным защитником
Европа21:28
Реал разгромил одного из аутсайдеров благодаря двум автоголам
Европа21:27
Легенда сборной Бразилии начал отношения с молодой и сексуальной ведущей
Биатлон21:15
Братья Бё выиграли гонку преследования, Дудченко финишировал в очковой зоне
Европа20:58
Ювентус в голевой перестрелке не сумел обыграть Аталанту
Европа20:38
Мохамед Салах: статистика-2023/2024
Европа20:30
Лидеры АПЛ поборются летом за звезду Вулверхэмптона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK