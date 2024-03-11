Санчо заявил, что вернется в Манчестер Юнайтед, при одном условии
Англичанин поставил ультиматум.
Джейдон Санчо не собирается играть под руководством Эрика тен Хага. Согласно информации из Metro, ссылающейся на Bild.
Вингер отказывается возвращаться в Манчестер Юнайтед, если нидерландец останется главным тренером.
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Футболист уверен, что спад в его карьере произошел из-за работы 54-летнего специалиста.
Санчо, играющий за Боруссию на правах аренды, потребует продать его, если тен Хаг продолжит работу в клубе.
В текущем сезоне Бундеслиги он забил 1 гол за 8 матчей.
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