Манчестер Юнайтед рассматривает сразу трех игроков Серии А в качестве усиления состава
Манкунианцы выбрали себе новых игроков.
Манчестер Юнайтед высоко оценил выступление Глейсона Бремера, Джорджо Скальвини и Тена Копмейнерса в матче Ювентус – Аталанта.
По информации, полученной из Football Italia и Tuttosport, скауты манкунианцев присутствовали на матче с целью изучения игры этих трех игроков.
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Особенно интересен для Юнайтед Копмейнерс, за которого также претендует Ювентус.
В то же время, Аталанта настаивает на том, что не будет продавать своего полузащитника дешевле чем за 60 миллионов евро.
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