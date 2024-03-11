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Манчестер Юнайтед рассматривает сразу трех игроков Серии А в качестве усиления состава

Манкунианцы выбрали себе новых игроков.
Сегодня, 19:55
Глейсон Бремер / Getty Images
Глейсон Бремер / Getty Images

Манчестер Юнайтед высоко оценил выступление Глейсона Бремера, Джорджо Скальвини и Тена Копмейнерса в матче Ювентус – Аталанта.

По информации, полученной из Football Italia и Tuttosport, скауты манкунианцев присутствовали на матче с целью изучения игры этих трех игроков.

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Особенно интересен для Юнайтед Копмейнерс, за которого также претендует Ювентус.

В то же время, Аталанта настаивает на том, что не будет продавать своего полузащитника дешевле чем за 60 миллионов евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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