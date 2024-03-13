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Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад

Жюль Кунде все же может оказаться в стане "синих".
Сегодня, 20:59
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Защитник Барселоны Жюль Кунде может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportvio, каталонцы открыты к продаже француза из-за финансовых проблем. Игроком интересуются МЮ и Челси.

Потенциальные детали трансфера неизвестны. Также неизвестны запросы игрока по зарплате и сроку контракта.

Отметим, что "синие" интересуются Жюлем уже второй раз. Впервые лондонцы были близки к его приобретению летом 2022, но проиграли конкуренцию именно Барсе.

В текущем сезоне 25-летний футболист провел 35 матчей, забив 2 гола и отдав 4 ассиста.

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