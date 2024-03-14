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Боруссия Дортмунд постарается сохранить Санчо еще на сезон

"Шмелям" нужен английский вингер.
Сегодня, 17:25
Джейдон Санчо / Getty Images
Джейдон Санчо / Getty Images

Боруссия Дортмунд планирует сохранить вингера Джейдона Санчо, арендованного у Манчестер Юнайтед, на следующий сезон. Об этом сообщил журналист BBC Саймон Стоун.

Клуб рассматривает различные варианты для достижения этой цели. Действующий контракт 23-летнего англичанина с МЮ действует до 2026 года.

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Напомним, Санчо был отправлен в аренду в Боруссию из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом.

В текущем сезоне на счету хавбека один гол и один ассист в восьми матчах Бундеслиги.

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