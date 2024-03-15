Манчестер Юнайтед должен будет выплачивать Adidas огромную сумму при определенном условии

Манчестер Юнайтед подпишет новый спонсорский контракт с Adidas, пишет The Times.

Текущий контракт с компанией заканчивается в 2025 году, и стороны почти договорились о новом, который просуществует еще десять лет.

Согласно ему, МЮ будет получать по 4,4 млн фунтов каждый раз, когда мужская или женская команда будут выигрывать какой-либо турнир.

Однако куда интересней новый штраф. Клуб обязан выплачивать по 10 млн фунтов Adidas каждый раз, когда не будет попадать в Лигу чемпионов.

Ранее также сообщалось, что ряд игроков МЮ восстановятся к матчу с Ливерпулем.

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