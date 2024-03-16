Ман Юнайтед нашел неожиданный вариант усиления атаки
Манчестер Юнайтед намерен усилить глубину на позиции центрального нападающего.
Как сообщает издание index.hr, манкунианцы заинтересованы в услугах форварда Динамо Загреб Бруно Петковича. Скауты клуба были на игре между хорватским клубом и ПАОКом, чтобы понаблюдать за Петковичем.
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В контракте Бруно не прописана четкая сумма отступных, но столичная команда будет требовать за него в районе 4-8 млн фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Петкович провел 31 матч, забив 16 голов и отдав 7 ассистов. Отметим, что на счету 29-летнего хорвата есть опыт выступлений в Италии, в частности, за Верону и Болонью, а также 34 игры за сборную своей страны.
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