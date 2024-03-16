Ман Юнайтед нашел неожиданный вариант усиления атаки

Для глубины на позицию форварда "красные дьяволы" хотят игрока из чемпионата Хорватии.

Манчестер Юнайтед намерен усилить глубину на позиции центрального нападающего.

Как сообщает издание index.hr, манкунианцы заинтересованы в услугах форварда Динамо Загреб Бруно Петковича. Скауты клуба были на игре между хорватским клубом и ПАОКом, чтобы понаблюдать за Петковичем.

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В контракте Бруно не прописана четкая сумма отступных, но столичная команда будет требовать за него в районе 4-8 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Петкович провел 31 матч, забив 16 голов и отдав 7 ассистов. Отметим, что на счету 29-летнего хорвата есть опыт выступлений в Италии, в частности, за Верону и Болонью, а также 34 игры за сборную своей страны.

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