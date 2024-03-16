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Болельщики Манчестер Юнайтед недовольны новым правилом относительно абонементов

Фанаты лишаться абонемента, если не посетят почти все домашние встречи.
Сегодня, 15:55
Фанаты Манчестер Юнайтед / Getty Images
Фанаты Манчестер Юнайтед / Getty Images

Болельщики Манчестер Юнайтед выступили з резкой критикой против нового правила абонементов, пишет Daily Mail.

Дело в том, что со следующего сезона болельщики потеряют свои абонементы, если посетят менее 17-ти домашних матчей из 19-ти.

Фанаты посчитали правило "драконовским", ведь оно практически не оставляет пространства для пропуска матчей.

"Мы считаем, что болельщиков, идущих на матчи, маргинализируют и игнорируют. Этому нужно положить конец. Правило 17/19 – драконовское и слишком строгое.

Это почти не оставляет права на пропуск, когда время и даты матчей переносятся с учетом ТВ-прав, дорожного движения и транспортных расходов.

Мы искренне верим, что клуб пытается отсеять владельцев абонементов в погоне за более высокими доходами за счет увеличения пакетов гостеприимства и болельщиков, которые хотят посещать игры ради опыта, который бывает раз в жизни", - заявила группа фанатов The 1958.

При этом в клубе считают правило справедливым. Ведь в случае чего фанаты могут отдать свои билеты другим, продать обратно или пожертвовать стоимость билета в клубный фонд.

Ранее также сообщалось, что МЮБ нашел необычный вариант на место нападающего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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