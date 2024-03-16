Манчестер Сити - Ньюкасл: результат матча

У Ньюкасла не было никаких шансов.

В субботу, 16 марта, Манчестер Сити принимал на Этихаде Ньюкасл в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

В первые 10 минут хозяева заставили "сорок" вжаться в собственную штрафную и это сыграло с ними злую шутку. Силва спокойно принял мяч перед штрафной, сделал пару шагов и пробил. После рикошета мяч легко залетел в ворота.

Вскоре португалец снова оказался с мячом перед штрафной, снова решил пробить, и снова рикошет помешал Дубравке справиться с ударом, 2:0. Сити еще сильнее надавил, но более голов до перерыва не было.

Забегая наперед, после перерыва счет также не менялся. Хозяева почти полностью контролировали ход игры, но более забить никак не удавалось, а у Ньюкасла даже шансов почти и не было.

Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл 1/4 финала Кубка Англии

Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0

Голы: Силва, 13, 31

Ожидаемые голы (xG): 1.24 - 0.26

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 16 - 2

Удары в створ: 5 - 1

Угловые: 11 - 2

Фолы: 7 - 16

Атаки: 126 - 64

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