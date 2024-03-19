"Роналду, наверное": Рэтклифф рассказал, кого считает самыми выдающимися игроками в истории МЮ

Сэр Джим Рэтклифф назвал самых великих игроков в истории Манчестер Юнайтед.

Новый совладелец клуба рассказал, что сэр Алекс высоко ценил Криштиану Роналду, но сам Рэтклифф куда выше ставит других клубных легенд.

"Однажды я спросил сэра Алекса Фергюсона, кто был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, и им оказался Криштиану Роналду.

Роналду, наверное, один из величайших. Я немного помню Бобби Чарльтона, он был настоящей легендой Манчестер Юнайтед.

Джордж Бест, вероятно, самый одаренный от природы игрок, которого я когда-либо видел в футболе", – цитирует Рэклиффа Daily Mail.

Ранее также Рэтклифф рассказал, почему не стал пытаться подписать Мбаппе.

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