"Роналду, наверное": Рэтклифф рассказал, кого считает самыми выдающимися игроками в истории МЮ
Сэр Джим Рэтклифф назвал самых великих игроков в истории Манчестер Юнайтед.
Новый совладелец клуба рассказал, что сэр Алекс высоко ценил Криштиану Роналду, но сам Рэтклифф куда выше ставит других клубных легенд.
"Однажды я спросил сэра Алекса Фергюсона, кто был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, и им оказался Криштиану Роналду.
Роналду, наверное, один из величайших. Я немного помню Бобби Чарльтона, он был настоящей легендой Манчестер Юнайтед.
Джордж Бест, вероятно, самый одаренный от природы игрок, которого я когда-либо видел в футболе", – цитирует Рэклиффа Daily Mail.
Ранее также Рэтклифф рассказал, почему не стал пытаться подписать Мбаппе.
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