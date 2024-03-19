iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Роналду, наверное": Рэтклифф рассказал, кого считает самыми выдающимися игроками в истории МЮ

Новый совладелец клуба помнит настоящих легенд.
Вчера, 22:42
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Сэр Джим Рэтклифф назвал самых великих игроков в истории Манчестер Юнайтед.

Новый совладелец клуба рассказал, что сэр Алекс высоко ценил Криштиану Роналду, но сам Рэтклифф куда выше ставит других клубных легенд.

"Однажды я спросил сэра Алекса Фергюсона, кто был лучшим игроком, которого он когда-либо тренировал, и им оказался Криштиану Роналду.

Роналду, наверное, один из величайших. Я немного помню Бобби Чарльтона, он был настоящей легендой Манчестер Юнайтед.

Джордж Бест, вероятно, самый одаренный от природы игрок, которого я когда-либо видел в футболе", – цитирует Рэклиффа Daily Mail.

Ранее также Рэтклифф рассказал, почему не стал пытаться подписать Мбаппе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Фергюсон - о Баварии: Надеюсь, что чемпионат Германии выиграет кто-то другой Фергюсон - о Баварии: Надеюсь, что чемпионат Германии выиграет кто-то другой
Рэтклифф - о Мбаппе в Манчестер Юнайтед: Глупо тратить целое состояние, пытаясь купить успех Рэтклифф - о Мбаппе в Манчестер Юнайтед: Глупо тратить целое состояние, пытаясь купить успех
Фернандеш одобрил переход одноклубника Трубина в Манчестер Юнайтед Фернандеш одобрил переход одноклубника Трубина в Манчестер Юнайтед
Ман Юнайтед хочет перехватить трансферную цель Ман Сити Ман Юнайтед хочет перехватить трансферную цель Ман Сити
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:14
Бавария сделала Дэвису окончательное предложение о продлении контракта
Вчера, 23:51
Европа23:51
Тайный фанат раскрыт: Легенда WWE оказался ярым поклонником Холанда
Европа23:30
Барселона постарается оспорить удаление Хави в матче с Атлетико
Киберспорт23:12
PGL Major Copenhagen 2024: Eternal Fire и The Mongolz вышли в стадию легенд, Lynn Vision и ENCE вылетели
Киберспорт22:59
Датский министр призвал исключить российских игроков из PGL Major Copenhagen
Европа22:51
Испанский клуб рассматривает вариант с подписанием Левандовски
Европа22:42
"Роналду, наверное": Рэтклифф рассказал, кого считает самыми выдающимися игроками в истории МЮ
Европа22:22
Куртуа прокомментировал свою очередную травму
Формула 122:15
Штайнер предложил Мерседесу необычный вариант
Бокс21:51
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK