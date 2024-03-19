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Рэтклифф - о Мбаппе в Манчестер Юнайтед: Глупо тратить целое состояние, пытаясь купить успех

Иными словами, ждать француза на Олд Траффорд в качестве игрока "красных дьяволов" не стоит.
Сегодня, 13:42
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Будущим летом Килиан Мбаппе покинет ПСЖ на правах свободного агента. Об этом говорят зарубежные журналисты, об этом не так давно заявил главный тренер столичного клуба Луис Энрике.

И хотя 25-летний француз официально еще не подписал предварительный контракт ни с одной командой, все понимают, что его следующим пунктом назначения станет мадридский Реал.

По информации зарубежных СМИ, "бланкос" заплатят большой подписной бонус, так как за трансфер футболиста не придется платить. К тому же, игрок наверняка получит щедрый контракт.

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За Мбаппе могли побороться лишь некоторые клубы Европы и Манчестер Юнайтед мог быть одним из них. Однако новый владелец манкунианцев Сэр Джим Рэтклифф заявил, что сейчас было бы глупо вступать в гонку за игрока сборной Франции.

"Мбаппе в МЮ? Я бы лучше попытался найти нового Мбаппе, а не тратил целое состояние, чтобы попытаться купить успех. Не очень умно было бы подписывать Мбаппе сейчас. Больший вызов - найти следующего Мбаппе, Беллингема или Роя Кина", - цитирует миллиардера Фабрицио Романо.

Ранее капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш прокомментировал слухи, связывающие клуб с приобретением талантливого соотечественника португальца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Килиан Мбаппе Сэр Джим Рэтклифф

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