Рэтклифф - о Мбаппе в Манчестер Юнайтед: Глупо тратить целое состояние, пытаясь купить успех

Иными словами, ждать француза на Олд Траффорд в качестве игрока "красных дьяволов" не стоит.

Будущим летом Килиан Мбаппе покинет ПСЖ на правах свободного агента. Об этом говорят зарубежные журналисты, об этом не так давно заявил главный тренер столичного клуба Луис Энрике.

И хотя 25-летний француз официально еще не подписал предварительный контракт ни с одной командой, все понимают, что его следующим пунктом назначения станет мадридский Реал.

По информации зарубежных СМИ, "бланкос" заплатят большой подписной бонус, так как за трансфер футболиста не придется платить. К тому же, игрок наверняка получит щедрый контракт.

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За Мбаппе могли побороться лишь некоторые клубы Европы и Манчестер Юнайтед мог быть одним из них. Однако новый владелец манкунианцев Сэр Джим Рэтклифф заявил, что сейчас было бы глупо вступать в гонку за игрока сборной Франции.

"Мбаппе в МЮ? Я бы лучше попытался найти нового Мбаппе, а не тратил целое состояние, чтобы попытаться купить успех. Не очень умно было бы подписывать Мбаппе сейчас. Больший вызов - найти следующего Мбаппе, Беллингема или Роя Кина", - цитирует миллиардера Фабрицио Романо.

Ранее капитан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш прокомментировал слухи, связывающие клуб с приобретением талантливого соотечественника португальца.

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