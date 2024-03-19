Стали известны условия, при которых Хави останется в Барселоне
Испанец может передумать и продлить соглашение с клубом.
Главный тренер Барселоны Хави может остаться в каталонском клубе. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, такой сценарий возможен при трех условиях:
- Барселона должна догнать Реал в Ла Лиге, показать хороший футбол и результат в Эль Класико и победить в Лиге чемпионов.
- Хави хочет, чтобы Барселона сама попросила остаться в клубе.
- Наставник хочет получить гарантии трансферов на летнее трансферное окно.
Читай также: Стало известно, кому Барселона посвятила победу над Атлетико
В турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на втором месте, отставая от Реала на восемь очков.
Ранее Хави высказался о предстоящем противостоянии с ПСЖ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!