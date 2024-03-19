Стали известны условия, при которых Хави останется в Барселоне

Испанец может передумать и продлить соглашение с клубом.

Главный тренер Барселоны Хави может остаться в каталонском клубе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, такой сценарий возможен при трех условиях:

Барселона должна догнать Реал в Ла Лиге, показать хороший футбол и результат в Эль Класико и победить в Лиге чемпионов. Хави хочет, чтобы Барселона сама попросила остаться в клубе. Наставник хочет получить гарантии трансферов на летнее трансферное окно.

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В турнирной таблице Ла Лиги Барселона идет на втором месте, отставая от Реала на восемь очков.

Ранее Хави высказался о предстоящем противостоянии с ПСЖ.

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