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Стало известно, кому Барселона посвятила победу над Атлетико

Каталонцы разгромили мадридский клуб ради Канселу.
Сегодня, 16:19
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Стало известно, кому Барселона посвятила свою победу над Атлетико (3:0) в рамках Ла Лиги.

Данную игру пропускал защитник каталонцев Жоау Канселу, однако, как оказалось, дело не в травме, а в личных и крайне серьезных причинах футболиста.

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Ввиду этого, игроки Барселоны посвятили разгром над "матрасниками" португальцу.

В текущем сезоне на счету Канселу два гола и три ассиста в 24 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу

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