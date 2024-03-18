Стало известно, кому Барселона посвятила победу над Атлетико

Стало известно, кому Барселона посвятила свою победу над Атлетико (3:0) в рамках Ла Лиги.

Данную игру пропускал защитник каталонцев Жоау Канселу, однако, как оказалось, дело не в травме, а в личных и крайне серьезных причинах футболиста.

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Ввиду этого, игроки Барселоны посвятили разгром над "матрасниками" португальцу.

El equipo dedica la victoria a Cancelo. No ha viajado por un problema personal grave no por lesion. Animos Joao!!!! — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) March 17, 2024

В текущем сезоне на счету Канселу два гола и три ассиста в 24 матчах Ла Лиги.

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