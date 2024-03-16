Хави высказался о предстоящем противостоянии с ПСЖ

Главный тренер Барселоны Хави высказался о будущем противостоянии с ПСЖ.

Напомним, каталонский и парижский клубы будут играть между собой в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

Хави заявил, что очевидно, почему ПСЖ считают фаворитом их пары, но на стороне Барселоны тоже есть преимущество.

"Мы знаем, что ПСЖ, вероятно, является фаворитом из-за огромных трансферов, которые они совершили. Но не забывайте, что на нашей стороне история и больше трофеев Лиги чемпионов.

Я уверен, что мы можем конкурировать, мы сделаем все возможное", - приводит слова испанца Фабрицио Романо.

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