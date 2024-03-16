Хави высказался о предстоящем противостоянии с ПСЖ
Деньги против истории.
Главный тренер Барселоны Хави высказался о будущем противостоянии с ПСЖ.
Напомним, каталонский и парижский клубы будут играть между собой в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
Хави заявил, что очевидно, почему ПСЖ считают фаворитом их пары, но на стороне Барселоны тоже есть преимущество.
"Мы знаем, что ПСЖ, вероятно, является фаворитом из-за огромных трансферов, которые они совершили. Но не забывайте, что на нашей стороне история и больше трофеев Лиги чемпионов.
Я уверен, что мы можем конкурировать, мы сделаем все возможное", - приводит слова испанца Фабрицио Романо.
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