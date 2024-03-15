Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/4, 1/2 и финала

В пятницу, 15 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2023/24 - последняя в истории для нынешнего формата турнира.

Также была проведена жеребьевка полуфинала еврокубка и определен номинальный хозяин финала.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Арсенал (Англия) - Бавария (Германия)

Атлетико (Испания) - Боруссия Дортмунд (Германия)

Реал (Испания) - Манчестер Сити (Англия)

ПСЖ (Франция) - Барселона (Испания)

Источник: UEFA

Лига чемпионов. 1/2 финала

Полуфинал 1 : Атлетико (Испания)/Боруссия Дортмунд (Германия) - ПСЖ (Франция)/Барселона (Испания)

: Атлетико (Испания)/Боруссия Дортмунд (Германия) - ПСЖ (Франция)/Барселона (Испания) Полуфинал 2: Арсенал (Англия)/Бавария (Германия) - Реал (Испания)/Манчестер Сити (Англия)

Лига чемпионов. Финал

Победитель полуфинала 1 - Победитель полуфинала 2

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, а ответные матчи пройдут 16-17 апреля.

Полуфиналы главного еврокубка запланирован на 30 апреля-1 мая и 7-8 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе Уэмбли 1 июня.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!