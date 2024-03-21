ПСЖ определил звезду Ливерпуля как приоритетную цель

ПСЖ поставил высокий приоритет на подписание Луиса Диаса, пишет The Mirror.

Колумбийский вингер подходит парижскому клубу по ряду критериев на замену Килиану Мбаппе.

Кроме того, издание утверждает, что агенты игрока не так давно общались с бывшим спортивным директором ПСЖ Антеро Энрике, который все еще влияет на трансферную политику парижан.

Но с другой стороны, Ливерпуль вряд ли захоче продавать Диаса, а ПСЖ вряд ли захочет платить за колумбийца большие деньги.

И даже если "красные" решат снизить требования по Диасу, продать его будет непросто из-за изменений в структуре клуба. Как минимум неизвестно, нужен ли будет вингер новому тренеру.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе, ожидаемо, самый высооплачиваемый игрок Лиги 1.

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