Самая сексуальная фанатка Ман Юнайтед поделилась фотографиями из своего отпуска

Тереза Гудмундсен проводит время на Бали.

Известная норвежская фанатка Манчестер Юнайтед Тереза Гудмундсен поделилась фотографиями из своего отпуска.

Согласно Instagram Гудмундсен сейчас она отдыхает на Бали, с которого она и выставила снимки.

Тереза предстала перед своими подписчиками в бикини, верхняя часть которого была красочной, а нижняя просто белой.

"Вы найдете меня на пляже, где я буду загорать на солнце, ожидая окончания международной паузы", - написала Гудмундсен в своем посте.

Отметим, что фото 25-летней девушки вызвали большой восторг ее читателей.

Один из подписчиков Терезы написал: "Это моя будущая жена, ребята".

Другой добавил: "Вся красота Вселенной на одной фотографии".

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Отметим, что на профиль норвежки подписано около 300 тысяч человек, а сама она неофициально считается самой сексуальной поклонницей "красных дьяволов".

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