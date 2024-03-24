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Самая сексуальная фанатка Ман Юнайтед поделилась фотографиями из своего отпуска

Тереза Гудмундсен проводит время на Бали.
Вчера, 23:27
Тереза Гудмундсен / коллаж Daily Star, Instagram
Тереза Гудмундсен / коллаж Daily Star, Instagram

Известная норвежская фанатка Манчестер Юнайтед Тереза Гудмундсен поделилась фотографиями из своего отпуска.

Согласно Instagram Гудмундсен сейчас она отдыхает на Бали, с которого она и выставила снимки.

Тереза предстала перед своими подписчиками в бикини, верхняя часть которого была красочной, а нижняя просто белой.

"Вы найдете меня на пляже, где я буду загорать на солнце, ожидая окончания международной паузы", - написала Гудмундсен в своем посте.

Отметим, что фото 25-летней девушки вызвали большой восторг ее читателей.

Один из подписчиков Терезы написал: "Это моя будущая жена, ребята".

Другой добавил: "Вся красота Вселенной на одной фотографии".

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Отметим, что на профиль норвежки подписано около 300 тысяч человек, а сама она неофициально считается самой сексуальной поклонницей "красных дьяволов".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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