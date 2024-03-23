В Манчестер Юнайтед обозначили девять кандидатов на замену тен Хагу

В Манчестер Юнайтед обсуждали девять кандидатур на замену Эрику тен Хагу. Об этом сообщает ESPN.

Руководство клуба пока не приняло окончательного решения относительно будущего текущего главного тренера, но уже изучает возможные альтернативы.

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Среди обсуждаемых специалистов - Гарет Саутгейт (сборная Англии), Грэм Поттер, Роберто Де Дзерби (Брайтон), Томас Франк (Брентфорд), Томас Тухель (Бавария), Хулен Лопетеги, Зинедин Зидан, Рубен Аморим (Спортинг) и Юлиан Нагельсманн (сборная Германии).

Также не исключено, что совладелец МЮ Джим Рэтклифф свяжется с Энджем Постекоглу из Тоттенхэма.

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