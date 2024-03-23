Главный тренер сборной Англии ответил на слухи о назначении в Манчестер Юнайтед

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своем будущем.

По словам специалиста, он не планирует работать в Манчестер Юнайтед, с которым его связывают.

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"Конечно, я ни с кем не разговаривал и не собираюсь разговаривать. Я работаю на этой должности восемь лет и никогда бы не стал вести переговоры с кем-то еще, пока я здесь. Не знаю, удовлетворит ли этот ответ ваш вопрос. Моя цель – чемпионат Европы. Если бы мы заключили новый контракт раньше, то все сказали бы: "Почему вы подписываете контракт перед Евро, где вам еще нужно проявить себя?".

Манчестер Юнайтед имеет тренера. Для меня это абсолютное неуважение – создавать какие-то спекуляции, когда у команды есть тренер. У меня нет времени на подобные вещи", – цитирует Саутгейта Mirror.

Напомним, контракт Саутгейта со сборной рассчитан до конца 2024 года. Новый совладелец Юнайтед Джим Рэтклифф видит Саутгейта отличной заменой Тен Хагу.

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