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УЕФА выдвинул условие, при котором МЮ допустят к еврокубкам

Клубу нужно будет подтвердить отсутствие связей с другой командой Рэтклиффа.
Сегодня, 21:15
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

Манчестер Юнайтед ведет переговоры с УЕФА касательно своего участия в еврокубках в следующем сезоне, пишет Daily Mail.

Дело в том, что сэр Джим Рэтклифф также владеет Ниццой, которая претендует на попадание в Лигу Европы. А, как известно, клубам с одним владельцем запрещено участвовать в одном турнире.

Однако на данный момент УЕФА склоняется к тому, чтобы допустить МЮ в ЛЕ, даже в случае попадания туда Ниццы.

По имеющимся данным, связи между клубами на данный момент минимальны. Однако "дьяволы" все равно должны до 3 июня предоставить доказательства отсутствия административных связей с Ниццей.

Ранее также сообщалось, что хавбек манкунианцев может перейти в испанский гранд.

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