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Два испанских гранда следят за хавбеком Манчестер Юнайтед

Софьян Амрабат все еще притягивает интерес.
Сегодня, 20:05
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Софьяном Амрабатом активно интересуются Барселона и Атлетико, утверждает Fichajes.

Отметим, что марокканец выступает за МЮ по арендному соглашению с необязательной суммой выкупа в 25 млн евро. Однако клуб уже решил не выкупать игрока.

Амрабат сильно провел ЧМ, чем и заинтересовал топ-клубы, однако в МЮ карьера марокканца пошла резко вниз. Однако интерес других клубов все равно не уменшился.

Барселона рассматривает подписание хавбека, по слухам, в нем также заинтересованы Ливерпуль и Милан, а также Атлетико.

Издание увтерждает, что команда Симеоне ближе остальных к трансферу Амрабата, с большой вероятностью он станет первым летним приобретением "матрацников".

Ранее также сообщалось, что защитник Атлетико также заинтересовал именитые клубы.

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