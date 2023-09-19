Амрабат все еще далек от дебюта за МЮ

Зато против Баварии могут сыграть Маунт и Варан.

Софьян Амрабат точно не дебютирует за Манчестер Юнайтед в матче против Баварии, пишет The Telegraph.

По информации издания, марокканский хавбек все еще тренируется по индивидуальной программе.

Однако для манкунианцев есть и хорошие новости. Мэйсон Маунт и Рафаэль Варан приняли участие в сегодняшней тренировке вместе с командой.

Вероятно, игроки имеют шанс появиться на Альянц Арене, но вряд ли с первых минут. Отметим, что Маунт не играл с 19 августа, а Варан - 26-го.

Ранее также сообщалось, что игроки МЮ устроили ссору в раздевалке после матча с Брайтоном.

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