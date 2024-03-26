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Защитник Атлетико попал в сферу интересов Ювентуса и Барселоны

Мадридский клуб можешь лишиться основного игрока.
Сегодня, 14:50
Марио Эрмосо / Getty Images
Марио Эрмосо / Getty Images

Защитник Атлетико Марио Эрмосо близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний испанец все еще не получил новое предложение о продлении контракта с мадридцами, ввиду чего всерьез задумывается над сменой команды этим летом.

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На футболиста претендуют Ювентус и Барселона, которые активно следят за ситуацией вокруг Эрмосо, контракт которого истекает уже в июле.

В текущем сезоне на счету центрбека "матрасников" один ассист в 23-х матчах чемпионата Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Марио Эрмосо

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