Защитник Атлетико попал в сферу интересов Ювентуса и Барселоны

Защитник Атлетико Марио Эрмосо близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

28-летний испанец все еще не получил новое предложение о продлении контракта с мадридцами, ввиду чего всерьез задумывается над сменой команды этим летом.

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На футболиста претендуют Ювентус и Барселона, которые активно следят за ситуацией вокруг Эрмосо, контракт которого истекает уже в июле.

В текущем сезоне на счету центрбека "матрасников" один ассист в 23-х матчах чемпионата Испании.

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