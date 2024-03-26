Защитник Атлетико попал в сферу интересов Ювентуса и Барселоны
Мадридский клуб можешь лишиться основного игрока.
Защитник Атлетико Марио Эрмосо близок к тому, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
28-летний испанец все еще не получил новое предложение о продлении контракта с мадридцами, ввиду чего всерьез задумывается над сменой команды этим летом.
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На футболиста претендуют Ювентус и Барселона, которые активно следят за ситуацией вокруг Эрмосо, контракт которого истекает уже в июле.
В текущем сезоне на счету центрбека "матрасников" один ассист в 23-х матчах чемпионата Испании.
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