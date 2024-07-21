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Амрабат имеет шансы остаться в Манчестер Юнайтед

Клуб может провести новые переговоры по хавбеку.
Сегодня, 19:04
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images
Манчестер Юнайтед может все же выкупить Софьяна Амрабата, пишет Фабрицио Романо.   Напомним, хавбек Фиорентины провел в Юнайтед последний сезон на правах аренды. В соглашение также включена опция необязательного выкупа за 20 млн евро.   По информаци инсайдера, клуб не будет активировать эту опцию, однако тен Хаг считает, что Амрабат может ещё пригодиться команде.   Потому МЮ открыт для новых переговоров с Фиорентиной касательно трансфера марокканца.   При этом, отметим, вероятно, исход будет зависеть от самого Амрабата, так как всего услугах заинтересованы и другие клубы.   Ранее также тен Хаг прокомментировал текущую трансферную кампанию манкунианцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Софьян Амрабат

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