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Тен Гаг высказался о работе МЮ на трансферном рынке под руководством новых владельцев

Нидерландский специалист рад тому, как ведутся дела.
Сегодня, 17:34
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке.

По словам нидерландского специалиста, он рад быстрой и активной работе ответственных за трансферы людей.

«Очень хорошо, что мы действуем быстро и активно. На текущий момент руководство клуба отлично справляется с работой на трансферном рынке. Это именно то, как мы хотим, чтобы действовал Манчестер Юнайтед».

Также Эрик отметил, что манкунианцы должны быть в первых рядах борьбы за нужных им игроков.

«Мы крайне амбициозны, должны быть в первых рядах на покупку топовых игроков, которые нам нужны, чтобы быть готовыми к сезону. 

Чем раньше получим футболистов в свое распоряжение, тем быстрее сможем сформировать команду и построить качественную игру», - сказал Тен Гаг.

Отметим, что в это трансферное окно приобрел Джошуа Зиркзе из Болоньи и перехватил у Реала Лени Йоро. Также «красные дьяволы» близки к приобретению Мануэля Угарте из ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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