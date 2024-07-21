Тен Гаг высказался о работе МЮ на трансферном рынке под руководством новых владельцев
Рулевой Манчестер Юнайтед Эрик тен Гаг поделился мыслями о работе клуба на трансферном рынке.
По словам нидерландского специалиста, он рад быстрой и активной работе ответственных за трансферы людей.
«Очень хорошо, что мы действуем быстро и активно. На текущий момент руководство клуба отлично справляется с работой на трансферном рынке. Это именно то, как мы хотим, чтобы действовал Манчестер Юнайтед».
Также Эрик отметил, что манкунианцы должны быть в первых рядах борьбы за нужных им игроков.
«Мы крайне амбициозны, должны быть в первых рядах на покупку топовых игроков, которые нам нужны, чтобы быть готовыми к сезону.
Чем раньше получим футболистов в свое распоряжение, тем быстрее сможем сформировать команду и построить качественную игру», - сказал Тен Гаг.
Отметим, что в это трансферное окно приобрел Джошуа Зиркзе из Болоньи и перехватил у Реала Лени Йоро. Также «красные дьяволы» близки к приобретению Мануэля Угарте из ПСЖ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!