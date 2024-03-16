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Манчестер Юнайтед определился с судьбой Амрабата

На футболиста нашелся претендент из Италии.
Сегодня, 18:53
Софьян Амрабат / Getty Images
Софьян Амрабат / Getty Images

Опорный полузащитник Софьян Амрабат планирует покинуть Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Марокканский игрок, который перешел в МЮ из Фиорентины на правах аренды, скорее всего, вернется в Серию А по окончании текущего сезона.

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Манчестер Юнайтед не намерен выкупать игрока, а сам Амрабат скучает по Италии. Интерес к 27-летнему хавбеку проявляет Ювентус, который может подписать Софьяна в случае ухода Адриена Рабьо на правах свободного агента.

Отмечается, что спортивный директор "старой синьоры" Кристиано Джунтоли давно следит за марокканцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Софьян Амрабат

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