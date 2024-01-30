Манчестер Юнайтед принял решение по Амрабату

Манкунианцы не планируют оставлять у себя игрока.

Летом полузащитник Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат вернется в Фиорентину. Об этом сообщает издание The United Stand.

Манкунианцы отказались от аренды футболиста сборной Марокко. Таким образом, клуб не будет платить за игрока 35-40 млн евро.

Отметим, Амрабат провел за Манчестер Юнайтед 17 матчей в нынешнем сезоне, не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что аутсайдер Ла Лиги арендует вингера Ман Юнайтед.

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