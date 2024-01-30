Аутсайдер Ла Лиги арендует вингера Ман Юнайтед

Факундо Пельистри будет помогать Гранаде спастись от вылета.

Испанская Гранада усилит линию атаки на временной основе.

Как сообщает Фабрицио Романо, аутсайдер Ла Лиги подпишет 22-летнего вингера Факундо Пельистри из Манчестер Юнайтед. Уругваец перейдет в стан коллектива Александра Медины на правах аренды.

Клубы вели между собой переговоры практически на протяжении всего трансферного окна, но наконец все же смогли уладить все детали и переход теперь неизбежен.

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Стоит отметить, что в первую половину сезона за Гранаду выступал защитник манкунианцев Альваро Фернандес, но зимой он отправился в Бенфику Анатолия Трубина.

Также необходимо сказать, что "красно-белые" идут на 19 месте в Ла Лиге, отставая от спасительной 17 позиции на 6 баллов.

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