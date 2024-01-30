Аутсайдер Ла Лиги арендует вингера Ман Юнайтед
Испанская Гранада усилит линию атаки на временной основе.
Как сообщает Фабрицио Романо, аутсайдер Ла Лиги подпишет 22-летнего вингера Факундо Пельистри из Манчестер Юнайтед. Уругваец перейдет в стан коллектива Александра Медины на правах аренды.
Клубы вели между собой переговоры практически на протяжении всего трансферного окна, но наконец все же смогли уладить все детали и переход теперь неизбежен.
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Стоит отметить, что в первую половину сезона за Гранаду выступал защитник манкунианцев Альваро Фернандес, но зимой он отправился в Бенфику Анатолия Трубина.
Также необходимо сказать, что "красно-белые" идут на 19 месте в Ла Лиге, отставая от спасительной 17 позиции на 6 баллов.
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