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Аутсайдер Ла Лиги арендует вингера Ман Юнайтед

Факундо Пельистри будет помогать Гранаде спастись от вылета.
Сегодня, 09:56
Getty Images
Getty Images

Испанская Гранада усилит линию атаки на временной основе.

Как сообщает Фабрицио Романо, аутсайдер Ла Лиги подпишет 22-летнего вингера Факундо Пельистри из Манчестер Юнайтед. Уругваец перейдет в стан коллектива Александра Медины на правах аренды.

Клубы вели между собой переговоры практически на протяжении всего трансферного окна, но наконец все же смогли уладить все детали и переход теперь неизбежен.

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Стоит отметить, что в первую половину сезона за Гранаду выступал защитник манкунианцев Альваро Фернандес, но зимой он отправился в Бенфику Анатолия Трубина.

Также необходимо сказать, что "красно-белые" идут на 19 месте в Ла Лиге, отставая от спасительной 17 позиции на 6 баллов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гранада манчестер юнайтед

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