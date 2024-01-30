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Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о походе Рэшфорда в ночной клуб

Английский клуб дал комментарий на общее обозрение.
Сегодня, 08:45
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Манчестер Юнайтед отреагировал на скандал с участием Маркуса Рэшфорда.

Английский футболист в среду посетил ночной клуб, а после пропустил тренировку и игру против Ньюпорта в Кубке Англии, сказав, что плохо себя чувствует.

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"Красные дьяволы" опубликовали заявление, в котором рассказали о ситуации.

"Маркус признал ответственность за свои действия. Ситуация была рассмотрена как внутреннее дисциплинарное дело, которое теперь закрыто", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд будет оштрафован на двухнедельную зарплату.

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