Манчестер Юнайтед выступил с заявлением о походе Рэшфорда в ночной клуб

Манчестер Юнайтед отреагировал на скандал с участием Маркуса Рэшфорда.

Английский футболист в среду посетил ночной клуб, а после пропустил тренировку и игру против Ньюпорта в Кубке Англии, сказав, что плохо себя чувствует.

Читай также: Легенда Манчестер Юнайтед сделал фото с поклонником путина

"Красные дьяволы" опубликовали заявление, в котором рассказали о ситуации.

"Маркус признал ответственность за свои действия. Ситуация была рассмотрена как внутреннее дисциплинарное дело, которое теперь закрыто", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд будет оштрафован на двухнедельную зарплату.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!