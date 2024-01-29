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Рэшфорд отделался лишь штрафом за пропущенную тренировку

Ситуацию удалось решить малой кровью.
Сегодня, 19:24
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркус Рэшфорд должен будет выплатить штраф, пишет Transfer News Live, ссылаясь на The Sun.

Напомним, англичанина заметили за посещением ночного клуба, а после этого Маркус пропустил тренировку. Игрок заявил, что плохо себя чувствует.

Сегодня в Каррингтон Рэшфорд приехал со своим братом-агентом, и им, похоже, удалось решить ситуацию малой кровью.

Рэшфорд будет оштрафован на двухнедельную зарплату - порядка 650 тысяч фунтов.

Ранее также сообщалось, что Челси не будет делать предложение по Бензема.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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