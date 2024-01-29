Рэшфорд отделался лишь штрафом за пропущенную тренировку
Ситуацию удалось решить малой кровью.
Маркус Рэшфорд должен будет выплатить штраф, пишет Transfer News Live, ссылаясь на The Sun.
Напомним, англичанина заметили за посещением ночного клуба, а после этого Маркус пропустил тренировку. Игрок заявил, что плохо себя чувствует.
Сегодня в Каррингтон Рэшфорд приехал со своим братом-агентом, и им, похоже, удалось решить ситуацию малой кровью.
Рэшфорд будет оштрафован на двухнедельную зарплату - порядка 650 тысяч фунтов.
Ранее также сообщалось, что Челси не будет делать предложение по Бензема.
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