CEO Милана высказался о будущем рекордсмена Серии А

Клуб заинтересован в сохранении Франческо Камарды, а игрок в том, чтобы остаться в "россонери".

Исполнительный директор Милана Джорджо Фурлани прокомментировал ход переговоров с Франческо Камардой о подписании контракта.

По словам функционера, стороны хотят достичь соглашения. Также он отметил, что слухи о том, что агент 16-летнего форварда хочет 10 млн евро комиссии - ложь.

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"Мы бы хотели, чтобы Франческо Камарда остался с нами, я уверен, что он хочет остаться.

Слухи о 10 млн евро комиссионных являются абсолютно ложными", - сказал Фурлани в интервью La Gazzetta dello Sport

Напомним, что из-за травм основных исполнителей осенью прошлого года в возрасте 15 лет и 260 дней Камарда дебютировал за "россонери", став самым молодым игроком в истории Серии А, но с ним до сих пор не подписали профессиональный контракт.

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