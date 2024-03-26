Милан и Интер могут временно сменить стадион в 2026 году
Милан и Интер могут провести несколько домашних матчей в сезоне-2025/26 на выезде, сообщает SempreMilan со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, потенциальный переезд двух миланских клубом связан с будущими зимними Олимпийскими играми, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
В связи с ОИ-2026 "россонери" и "нерадзурри" могут быть вынуждены на три недели переехать с Сан-Сиро (Джузеппе Меацца).
Олимпиада-2026 пересекается графиками с тремя играми, а именно два последних матча группового этапа Лиги чемпионов нового формата и как минимум по одному матчу Серии А для каждой из команд.
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Милан и Интер еще не объявили, где они проведут эти матчи, но одним из вариантов считается Мапеи, домашний стадион Сассуоло и Реджаны.
Арена вмещает 21 525 зрителей и была построена в 1995 году на месте стадиона Мирабелло.
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