Милан подпишет талантливого воспитанника Реала

Алекс Хименес переберется в стан "россонери" на постоянной основе.

Итальянский Милан усилит глубину линии защиты талантливым исполнителем.

Как сообщает издание Sky Sport Italia, "россонери" подпишут Алекса Хименеса из мадридского Реала. Испанец уже выступает за коллектив Стефано Пиоли на правах аренды, а летом станет полноценным игроком клуба.

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Сумма трансфера составит менее 5 млн евро. "Сливочные" сохранят опцию обратного выкупа Хименеса.

Детали личного контракта Алекса такие, как длина сделки и зарплата игрока остаются пока неизвестными.

Стоит сказать, что 18-летний правый защитник сыграл в этом сезоне 22 матча во всех турнирах, но преимущественно играл за примаверу (молодежный состав - прим.) Милана.

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