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Жиру может покинуть Милан и перебраться за океан

Контракт француза истекает уже летом.
Сегодня, 00:33
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Нападающий Милана Оливье Жиру может перейти в МЛС этим летом. Об этом сообщает The Athletic.

Лос-Анджелес ведет переговоры с лучшим бомбардиром итальянского клуба. Уго Льорис, экс-партнер Жиру по сборной Франции, играет за эту команду, что может сыграть свою роль в переговорах.

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На данный момент соглашения не достигнуто. Если переход не состоится, Жиру может остаться в нынешней команде или перейти в другой европейский клуб. Вариант с Саудовской Аравией также рассматривается.

Напомним, контракт 37-летнего француза с Миланом действует до конца текущего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан МЛС Оливье Жиру

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