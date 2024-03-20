Жиру может покинуть Милан и перебраться за океан

Нападающий Милана Оливье Жиру может перейти в МЛС этим летом. Об этом сообщает The Athletic.

Лос-Анджелес ведет переговоры с лучшим бомбардиром итальянского клуба. Уго Льорис, экс-партнер Жиру по сборной Франции, играет за эту команду, что может сыграть свою роль в переговорах.

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На данный момент соглашения не достигнуто. Если переход не состоится, Жиру может остаться в нынешней команде или перейти в другой европейский клуб. Вариант с Саудовской Аравией также рассматривается.

Напомним, контракт 37-летнего француза с Миланом действует до конца текущего сезона.

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