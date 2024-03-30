Тен Хаг - о том, что его может заменить Саутгейт: Слухи меня не волнуют
Эрик тен Хаг прокомментировал слухи, связываающие Ман Юнайтед с Гаретом Саутгейтом.
Специалист не удивлен, что вокруг клуба постоянно собираются всякие слухи сомнительной достоверности, но это нормально и он к этому привык.
Сейчас главное - работать и не обращать внимания на то, что происходит в СМИ.
"Когда работаешь в Манчестер Юнайтед, всегда будет шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, игроков. Всегда будут сложности.
Средствам массовой информации нравится спекулировать, и, безусловно, у нас разные интересы, но мы не концентрируемся на этом.
Мы сосредоточены на процессе, чтобы заставить команду играть лучше, улучшить то, как мы играем. Поэтому слухи меня не волнуют", – приводит слова нидерландца Sky Sports.
Ранее также сообщалось, что Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!