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Тен Хаг - о том, что его может заменить Саутгейт: Слухи меня не волнуют

Нидерландец сосредоточен на своей работе.
Сегодня, 12:50
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Эрик тен Хаг прокомментировал слухи, связываающие Ман Юнайтед с Гаретом Саутгейтом.

Специалист не удивлен, что вокруг клуба постоянно собираются всякие слухи сомнительной достоверности, но это нормально и он к этому привык.

Сейчас главное - работать и не обращать внимания на то, что происходит в СМИ.

"Когда работаешь в Манчестер Юнайтед, всегда будет шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, игроков. Всегда будут сложности.

Средствам массовой информации нравится спекулировать, и, безусловно, у нас разные интересы, но мы не концентрируемся на этом.

Мы сосредоточены на процессе, чтобы заставить команду играть лучше, улучшить то, как мы играем. Поэтому слухи меня не волнуют", – приводит слова нидерландца Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что Хаби Алонсо не возглавит Ливерпуль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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