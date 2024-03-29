Хаби Алонсо подтвердил, что не покинет Байер летом

Испанец останется в Леверкузене еще минимум на сезон.

Хаби Алонсо определился с местом работы на следующий сезон.

Напомним, испанский специалист является желанной целью для многих клубов, среди которых, как казазалось, были близки к его подписанию Ливерпуль и Бавария.

Ранее ряд журналистов и даже почетный президент Баварии заявили, что Алонсо остается в Леверкузене. Теперь и сам специалист это подтвердил.

"У меня была хорошая встреча с руководством Байера и я сообщил им, что остаюсь и продолжу работать в клубе.

"После многих разговоров о моем будущем, я использовал перерыв, чтобы подумать и принять решение. Это то место, где я хочу быть", - приводит слова Алонсо Фабрицио Романо.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер МЮ хотел бы возглавить Баварию.

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