iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бывший тренер Манчестер Юнайтед мечтает возглавить Баварию

Рангник хочет попробовать свои силы в стане мюнхенцев.
Сегодня, 12:19
Ральф Рангник / Getty Images
Ральф Рангник / Getty Images

Ральф Рангник выразил желание поработать в Баварии. Об этом сообщает издание Ran.

Один из близких к Рангнику людей сообщил журналистам, что Ральф всегда мечтал работать именно в стане мюнхенцев.

Читай также: Зидан - один из кандидатов на пост тренера Баварии после отказа Алонсо

Нынешнее руководство Баварии высоко оценивает квалификацию Рангника. У него отличные отношения с спортивным директором Кристофом Фройндом, и три года назад Макс Эберль планировал пригласить его в Боруссию из Менхенгладбаха.

Напомним, в настоящее время Рангник является главным тренером сборной Австрии, его контракт действует до 2026 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Ральф Рангник

Статьи по теме

Зидан - один из кандидатов на пост тренера Баварии после отказа Алонсо Зидан - один из кандидатов на пост тренера Баварии после отказа Алонсо
Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера Представитель Баварии оценил вероятность приглашения Алонсо на пост тренера
Кейн возобновил тренировки в общей группе после травмы Кейн возобновил тренировки в общей группе после травмы
Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса Реал обозначил сумму, которую готов выложить за Дэвиса
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа15:15
Хаби Алонсо подтвердил, что не покинет Байер летом
Европа14:58
Украина - самая молодая сборная Евро-2024 по среднему возрасту основного состава в отборе
Европа14:50
Защитник Ман Сити может перебраться в Саудовскую Аравию
Европа14:25
Арсенал составил список претендентов на усиление линии атаки
Европа14:19
Ассистент Клоппа летом может возглавить топ-клуб на Родине
Европа13:51
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Киберспорт13:45
NaVi сыграют с Eternal Fire в плей-офф PGL CS2 Major Copenhagen
Европа13:42
Наставник сборной Украины U-19 рассказал, почему сын Шевченко мало играл в отборе на Евро-2024
Украина13:34
УХЛ: Сокол стал чемпионом
Украина13:23
Сокол обыграл Кременчуг, став чемпионом Украины по хоккею
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK