Бывший тренер Манчестер Юнайтед мечтает возглавить Баварию

Рангник хочет попробовать свои силы в стане мюнхенцев.

Ральф Рангник выразил желание поработать в Баварии. Об этом сообщает издание Ran.

Один из близких к Рангнику людей сообщил журналистам, что Ральф всегда мечтал работать именно в стане мюнхенцев.

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Нынешнее руководство Баварии высоко оценивает квалификацию Рангника. У него отличные отношения с спортивным директором Кристофом Фройндом, и три года назад Макс Эберль планировал пригласить его в Боруссию из Менхенгладбаха.

Напомним, в настоящее время Рангник является главным тренером сборной Австрии, его контракт действует до 2026 года.

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