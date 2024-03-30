Анчелотти высказался о будущем Модрича в Реале

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти рассказал о будущем в команде полузащитника Луки Модрича.

По словам наставника "сливочных", все кадровые решение, в том числе и по 38-летнему хорвату, будут приниматься после завершения сезона.

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"Все обсуждают следующий сезон, кроме нас. Лука сосредоточен, и мы хотим хорошо завершить этот сезон и бороться до конца. Будущим игроков мы займемся, когда сезон завершится, потому что у нас есть время. Сейчас никому не интересно говорить о будущем.

Я чувствую, что Модрич находится в хорошей форме, чтобы бороться до конца сезона, как и другие. Мы все чувствуем одно и то же и хотим уверенно завершить сезон. Это очень важный месяц. Мы находимся в прекрасной ситуации, чтобы показать себя как можно лучше, и мои игроки не думают о том, что они собираются делать в будущем", - цитирует Анчелотти официальный сайт мадридского клуба.

Напомним, что контракт Модрича с Реалом рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал предложит Модричу новый контракт.

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