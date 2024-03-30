Лацио - Ювентус 1:0: обзор матча и результат игры 30.03.2024

Римляне добыли важные три очка.

В субботу, 30 марта, в рамках 30-го тура Серии А Лацио принимал Ювентус. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Команды за отведанные им 90 минут создали не так много моментов, а оно и не удивительно. Туринцы сели в окопы и страдали ради ничейного результата, при этом фанаты гостей страдали не меньше от такой игры команды.

Источник: Getty Images

Римский коллектив пытался создавать опасные моменты у чужих ворот, реализовав момент уже за минуту до конца, вырвав важную победу.

После 30-ти туров чемпионата Италии Лацио занимает седьмое место с 46-ю очками, а Ювентус идет на третьей строчке, набрав 59 баллов.

Статистика матча чемпионата Италии Лацио - Ювентус

Лацио - Ювентус 1:0

Гол: Марушич, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 0.58

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 16 - 9

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 10 - 10

Лацио: Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянос(Иммобиле, 58).

Ювентус: Шченсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо(Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йылдыз, 68), Кин (Секулов, 80).

Предупреждения: Айлинг (71), Веа (75), Иммобиле (90+1).

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