iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лацио - Ювентус 1:0: обзор матча и результат игры 30.03.2024

Римляне добыли важные три очка.
Сегодня, 20:55
Лацио - Ювентус / Getty Images
Лацио - Ювентус / Getty Images

В субботу, 30 марта, в рамках 30-го тура Серии А Лацио принимал Ювентус. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Команды за отведанные им 90 минут создали не так много моментов, а оно и не удивительно. Туринцы сели в окопы и страдали ради ничейного результата, при этом фанаты гостей страдали не меньше от такой игры команды.

Источник: Getty Images

Римский коллектив пытался создавать опасные моменты у чужих ворот, реализовав момент уже за минуту до конца, вырвав важную победу.

После 30-ти туров чемпионата Италии Лацио занимает седьмое место с 46-ю очками, а Ювентус идет на третьей строчке, набрав 59 баллов.

Статистика матча чемпионата Италии Лацио - Ювентус

Лацио - Ювентус 1:0

Гол: Марушич, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 0.58
Владение мячом: 65% - 35%
Удары: 16 - 9
Удары в створ: 4 - 3
Фолы: 10 - 10

Лацио: Мандас, Марушич, Романьоли, Казале, Хила, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Луис Альберто, 84), Катальди (Весино, 80), Камада (Гендузи, 80), Педро (Исаксен, 57), Кастельянос(Иммобиле, 58).

Ювентус: Шченсны, Данило, Ругани, Бремер, Де Шильо(Айлинг, 46), Рабьо, Локателли, Миретти (Маккенни, 46), Камбьязо (Веа, 63), Кьеза (Йылдыз, 68), Кин (Секулов, 80).

Предупреждения: Айлинг (71), Веа (75), Иммобиле (90+1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус лацио Серия А

Статьи по теме

Дженоа с Малиновским не смогла обыграть Фрозиноне Дженоа с Малиновским не смогла обыграть Фрозиноне
Топ-клуб Италии намерен подписать Гринвуда Топ-клуб Италии намерен подписать Гринвуда
Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб Трансферная цель Ювентуса и клубов АПЛ публично заявила о желании сменить клуб
Скауты Ювентуса будут следить за двумя игроками Шахтера на матче Босния и Герцеговина - Украина Скауты Ювентуса будут следить за двумя игроками Шахтера на матче Босния и Герцеговина - Украина
Помочь журналистам

Видео

Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024
Украина - Исландия: видео голов и обзор матча финала квалификации к Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Плей-офф отбора к Евро-2024: Украина, Польша и Грузия вышли в финальный турнир
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа21:49
Байер может оформить чемпионство в матче с Боруссией Дортмунд
Украина21:40
Суперлига: Прикарпатье-Говерла в овертайме дожало Киев-Баскет
Европа21:37
Травма Яремчука помешала Валенсии обыграть Мальорку
Европа21:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа21:25
Чемпионство - все? Бавария на своем поле уступила Боруссии
Европа21:06
Арсенал включился в борьбу за очередного бразильского вундеркинда
Европа20:55
Лацио сумел дожать в непростом матче Ювентус
Европа20:36
Забарный получил среднюю оценку за матч с Эвертоном
Украина20:30
УПЛ: Шахтер разгромил Оболонь, Полесье уступило Черноморецу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK