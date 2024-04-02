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Манчестер Юнайтед снова потерял защитников

Мартинес и Линделеф пропустят примерно месяц.
Вчера, 23:15
Виктор Линделеф / Getty Images
Виктор Линделеф / Getty Images

Манчестер Юнайтед сообщил, что сразу два игрока пополнили командный лазарет.

Лисандро Мартинес и Виктор Линделеф выбыли минимум на месяц. В клубе надеются, что оба игрока еще сыграют в этом сезоне.

Швед получил повреждение задней поверхности бедра во время матча с Брентфордом, вместо него тогда вышел Мартинес.

А на тренировке после игры вылетел уже и аргентинец, получшивший травму икроножной мышцы. Отметим, что до этого защитник уже пропустил шесть недель.

Ранее также сообщалось, что Барселона наоборот ожидает возвращения двоих игроков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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