Два ключевых игрока Барселоны могут восстановиться к матчу с ПСЖ
Педри и Де Йонг, вероятно, смогут помочь каталонцам.
Барселона рассчитывает на возвращение сразу двоих ключевых игроков, пишет Marca.
Педри и Френки Де Йонг, теоретически, могут помочь команде в матче против ПСЖ. Напомним, что оба хавбека отсутствуют с матча против Атлетика 3 марта.
В клубе есть надежда, что оба успеют восстановиться к матчу против парижан, однако форсировать их лечение клуб не будет.
Ранее ряд изданий уже писал, что Педри приступил к тренировкам, а Де Йонг близок к возвращению в общую группу. Однако решение об их участии будет принято непосредственно перед матчем.
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