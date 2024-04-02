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Два ключевых игрока Барселоны могут восстановиться к матчу с ПСЖ

Педри и Де Йонг, вероятно, смогут помочь каталонцам.
Вчера, 21:45
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

Барселона рассчитывает на возвращение сразу двоих ключевых игроков, пишет Marca.

Педри и Френки Де Йонг, теоретически, могут помочь команде в матче против ПСЖ. Напомним, что оба хавбека отсутствуют с матча против Атлетика 3 марта.

В клубе есть надежда, что оба успеют восстановиться к матчу против парижан, однако форсировать их лечение клуб не будет.

Ранее ряд изданий уже писал, что Педри приступил к тренировкам, а Де Йонг близок к возвращению в общую группу. Однако решение об их участии будет принято непосредственно перед матчем.

Напомним, что расписание матчей Лиги чемпионов доступно на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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