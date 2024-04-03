Нужны средства: Тоттенхэм ведет переговоры с потенциальными инвесторами

Президент Тоттенхэма Дэниел Леви сообщил, что клуб ведет переговоры с потенциальными инвесторами, стремясь "извлечь выгоду из долгосрочного потенциала", сообщает Sky Sports.

В своем заявлении, сопровождавшем результаты голосования, Леви объявил, что "шпоры" ищут вливания капитала.

"Чтобы извлечь выгоду из нашего долгосрочного потенциала, продолжать инвестировать в команды и реализовывать будущие капитальные проекты, клубу требуется значительное увеличение своей акционерной базы".

"Совет директоров и его советники, компания Rothschild & Co, ведут переговоры с потенциальными инвесторами. Любое рекомендованное инвестиционное предложение потребует поддержки акционеров клуба".

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Общий доход клуба Английской Премьер-лиги за финансовый год, завершившийся 30 июня 2023 года, впервые превысил полмиллиарда фунтов. При этом показатель в 549,6 миллиона значительно превышает показатель предыдущего года (444 миллиона).

Тем не менее, операционные расходы, включая расходы на основную команду, выросли на 21% до 487,9 миллиона. Убыток в 86,8 миллиона объясняется "значительными и постоянными инвестициями в игровой состав" в финансовых результатах, опубликованных клубом в утром среды, 3 апреля.

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