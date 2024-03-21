Тоттенхэм продолжает охотиться за хавбеком Челси

Лондонский Тоттенхэм может усилиться игроком одного из своих принципиальных соперников.

Как сообщает издание TeamTalk, "шпоры" хотят воспользоваться неопределенностью вокруг Конора Галлагера, переманив его к себе.

Галлагер и Челси не могут прийти к согласию по продлению контракта из-за запросов игрока. Англичанин хочет больше чем 150 тысяч фунтов в неделю, что "синие" не готовы удовлетворить.

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Челси, к тому же, с радостью избавится от Коннора, потому что им нужно улучшать финансовую ситуацию, а продажа их воспитанника пойдет в финансовые отчеты как чистая прибыль. Полузащитник может стать не единственным воспитанником Челси, который летом покинет клуб.

При этом, Маурисио Почеттино не хотел бы оставаться без 25-летнего футболиста, который является ключевым игроком для него и почти всегда играет в старте.

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