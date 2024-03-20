Джо Коул: На месте Челси я бы постарался привлечь опытных игроков

Бывший футболист Джо Коул считает, что Челси не хватает опытных игроков.

Экс-хавбек сборной Англии, который провел семь сезонов в составе "синих", считает, что клубу нужны опытные игроки, которые подадут пример молодежи. И даже предложил интересные варианты.

"На месте Челси я бы постарался привлечь опытных игроков, которые зададут тон. Я думаю, не истек ли у Луки Модрича контракт? Не хотел бы он приехать и сыграть в Премьер-лиге еще один год?

Он все еще играет в Реале. И как сильно он помог Камавинга, Тчуамени, Вальверде? Он оказал бы большое влияние на молодых игроков.

Тони Кроосу 34 года. Хочет ли он проверить себя в своем возрасте? Приехать сюда и помочь этому молодому составу", - цитирует экс-игрока talkSPORT.

Отметим, что контракты Луки Модрича и Тони Крооса истекают этим летом.

Ранее также сообщалось, что ветеран Челси может покинуть клуб.

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