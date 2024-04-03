"Удачно" позавтракали: Игроки Манчестер Юнайтед получили штрафы за неправильную парковку
Футболисты с улыбкой отреагировали на наказание.
Футболисты Манчестер Юнайтед решили сегодня вместе позавтракать перед тренировкой.
Однако, после того, как трапеза закончилась, они вышли на парковку к своим машинам и заметили, что им выписали штрафы.
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Фото с реакцией игроков опубликовало издание The Sun, засняв среди всей команды лишь Харри Магуайра и Расмуса Хойлунда, который с улыбкой принял данный эпизод.
Напомним, в четверг, 4 апреля, Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Челси.
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