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"Удачно" позавтракали: Игроки Манчестер Юнайтед получили штрафы за неправильную парковку

Футболисты с улыбкой отреагировали на наказание.
Сегодня, 19:20
Харри Магуайр / The Sun
Харри Магуайр / The Sun

Футболисты Манчестер Юнайтед решили сегодня вместе позавтракать перед тренировкой.

Однако, после того, как трапеза закончилась, они вышли на парковку к своим машинам и заметили, что им выписали штрафы.

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Фото с реакцией игроков опубликовало издание The Sun, засняв среди всей команды лишь Харри Магуайра и Расмуса Хойлунда, который с улыбкой принял данный эпизод.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Напомним, в четверг, 4 апреля, Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Челси.

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