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Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2024

Украинская команда U-17 сыграет в финальной стадии континентального первенства.
Сегодня, 19:26
Сборная Украины U-17 сыграет на Евро-2024 / УАФ
Сборная Украины U-17 сыграет на Евро-2024 / УАФ

В среду, 3 апреля, состоялась жеребьевка финальной стадии юношеского чемпионата Европы-2024, который пройдет на Кипре.

Своих соперников получила сборная Украины U-17, которая сыграет в группе А с хозяевами турнира Кипром, а также Сербией и Чехией.

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Евро-2024 U-17

Группа А

  • Кипр
  • Украина
  • Сербия
  • Чехия

Группа B

  • Дания
  • Австрия
  • Хорватия
  • Уэльс

Группа C

  • Италия
  • Швеция
  • Словакия
  • Польша

Группа D

  • Франция
  • Португалия
  • Испания
  • Англия

Из группы в четвертьфинал выходят по две лучшие команды. Далее по сетке - полуфиналы и финал.

Евро-2024 U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Напомним, что Украина U-17 завершила элит-раунд отбора со стопроцентным результатом, победив Грецию (2:0), Швейцраию (3:0) и Словакию (3:0).

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