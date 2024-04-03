Юношеская сборная Украины получила соперников на Евро-2024

В среду, 3 апреля, состоялась жеребьевка финальной стадии юношеского чемпионата Европы-2024, который пройдет на Кипре.

Своих соперников получила сборная Украины U-17, которая сыграет в группе А с хозяевами турнира Кипром, а также Сербией и Чехией.

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Евро-2024 U-17

Группа А

Кипр

Украина

Сербия

Чехия

Группа B

Дания

Австрия

Хорватия

Уэльс

Группа C

Италия

Швеция

Словакия

Польша

Группа D

Франция

Португалия

Испания

Англия

Из группы в четвертьфинал выходят по две лучшие команды. Далее по сетке - полуфиналы и финал.

Евро-2024 U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Напомним, что Украина U-17 завершила элит-раунд отбора со стопроцентным результатом, победив Грецию (2:0), Швейцраию (3:0) и Словакию (3:0).

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