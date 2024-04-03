Олимпийская сборная Украины летом выступит на международном турнире во Франции
Олимпийская сборная Украины перед Играми-2024 в Париже примет участие в международном турнире.
Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Руслана Ротаня в июне выступят на соревнованиях среди команд U-23 Maurice Revello во Франции. Это будет юбилейный, 50-й розыгрыш турнира.
Участие в турнире примут десять сборных, разбитых на две группы. Украинская команда попала в квинтет В, где встретится с Египтом, Италией, Панамой и Японие, с которой "сине-желтые" недавно проводили товарищеский матч.
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В группе А выступят Кот-д’Ивуар, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Корея и Франция.
После группового этапа сборные определят окончательное распределение мест на турнире - состоятся матчи за девятое, седьмое, пятое, третье места, а также финал.
Международный турнир среди сборных U-23 Maurice Revello
Календарь матчей сборной Украины
04.06.2024
Египет - Украина (19:00)
06.06.2024
Украина - Италия (16:00)
08.06.2024
Украина - Панама (18:30)
10.06.2024
Украина - Япония (15:30)
Напомним, ранее Украина получила соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024.
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