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Манчестер Юнайтед аннулировал корпоративные карточки руководителей клуба

Рэтклифф начал масштабную кампанию по сокращению затрат.
Сегодня, 15:35
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images
Сэр Джим Рэтклифф / Getty Images

Манчестер Юнайтед аннулировал корпоративные карты, пишет ESPN.

В рамках процесса пересмотра затрат, который был инициирован Рэтклиффом, клуб заблокировал карты руководителей всех департаментов.

Такой шаг должен изменить культуру и ссделать их дисциплинированными в отношении затрат, одновременно сосредоточив максимально возможные ресурсы на футбольных целях.

Также все эти функционеры проведут встречи со специалистами компании Interpath, которая поможет снизить затраты и научит более эффективно управлять финансами.

Это лишь первый шаг в грандиозной кампании Рэтклиффа по снижению расходов Манчестер Юнайтед. Он полностью ориентирован на максимизацию финансовой эффективности всех структур клуба.

Ранее также сообщалось, что АПЛ готова изменить финансовые правила лиги.

 

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